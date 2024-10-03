Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на публике: автогонщик присутствовал на свадьбе дочери

Семикратного чемпиона мира заметили на свадьбе дочери Джины фото: Getty Images55-летний немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, который десять лет назад впал в кому, а затем проходил длительную реабилитацию, впервые появился на публике.
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