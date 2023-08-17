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Мудрик о неудачном старте в «Челси»: «А что было у Винисиуса после перехода в «Реал»? А у Бензема в первые сезоны? Надо подождать»

Мудрик о неудачном старте в «Челси»: «А что было у Винисиуса после перехода в «Реал»? А у Бензема в первые сезоны? Надо подождать»

– Как ты себя чувствовал? Ты же выдал суперматч против «Ливерпуля», а потом такой спад пошел. Согласен с этим или нет? Или это в общем в команде все шло? Меня часто люди спрашивали: «Что с Мудриком?» Говорю: «Если вся команда так играет – Мудрик же сам не может давать результат».

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