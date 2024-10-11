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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Али Абдель-Азиз: «Белал готов выйти на бой в декабре. С кем? Это может быть Шавкат, Усман или кто угодно»

«Белал готов выйти на бой в декабре. Никаких проблем. Мы готовы, но в UFC должны об этом объявить. Я не могу анонсировать бой в вашем подкасте.

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