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Татар-информ

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«Не хобби, а идентичность»: как Валиевой пережить депрессию и потерю «нейтралки»

«Не хобби, а идентичность»: как Валиевой пережить депрессию и потерю «нейтралки»

Осень не успела наступить, а новостей вокруг уроженки Казани, главной звезды татарстанского спорта, фигуристки Камилы Валиевой с каждым днем все больше.

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