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Хейлунд выложил фото из камеры для криотерапии: «Мы в Скандинавии называем это летом»

Хейлунд выложил фото из камеры для криотерапии: «Мы в Скандинавии называем это летом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» получил травму бедра в товарищеском матче с «Арсеналом» (1:2). Он пропустит 6 недель.

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