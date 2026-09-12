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Север Пресс

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Говядина и капуста упали в цене на Ямале

Говядина и капуста упали в цене на Ямале

На Ямале в начале сентября зафиксировано снижение цен на говядину, пшено и свежую капусту. Об этом свидетельствуют данные региональной информационно-аналитической системы «Мониторинг Ямал».

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