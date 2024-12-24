Сталина не трожь! Нет украинизации! – Грузины вышли на митинг в родном городе Вождя

Галина 123

А где эти грузины были когда Шеварднадзе начал резать по живому связь Грузии с Россией. Тогда русские плохими стали, оккупантами. А теперь нахлебались самостоятельности, как пустой похлёбки и Сталина вспомнили, и СССР, и как там чисто, тепло и сытно жилось. З2 года не могли понять, а тут раз и наконец-то прозрели. И всё равно не все. НКОшников-халявщиков, бездельников с цветными тряпками развели как дворняжек бешенных.