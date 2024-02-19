На тренировочной базе в Новогорске в здании с бассейном обвалилась крыша

На федеральной тренировочной базе в подмосковном Новогорске обвалилась крыша. Как сообщается в Telegram-канале Министерства спорта РФ, инцидент произошёл ночью в здании с бассейном для синхронного плавания.
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