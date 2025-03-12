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Царьград

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  • Амара Карпова
    УРА👍👍😎Срочное сообщение...
  • Taurus Zmei
    Вот неясность, начали СВО и три года на разные лады обсуждают её цели и только намёки, а где же стратегия, пока тольк...Путин надел военн...
  • Анна Егорова
    Выявить подопечного укронациков и уничтожить "при попытке к бегству". Представляете, сколько людей могли погибнуть...ФСБ предотвратила...

Курская область: Российские войска освободили 12 населённых пунктов всего за сутки

Курская область: Российские войска освободили 12 населённых пунктов всего за сутки

Группировка российских войск "Север" освободила 12 поселков в Курской области за сутки, отражая попытку вторжения ВСУ.

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