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Франция увеличила закупки российского СПГ до максимума за два месяца

Франция увеличила закупки российского СПГ до максимума за два месяца

Франция в июле 2026 года увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) до максимального за последние два месяца уровня, потратив на него 365 млн евро.

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