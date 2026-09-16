Франция увеличила закупки российского СПГ до максимума за два месяца

Франция в июле 2026 года увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) до максимального за последние два месяца уровня, потратив на него 365 млн евро.
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