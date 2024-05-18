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ГБР Украины заочно предъявило обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 генералам

ГБР Украины заочно предъявило обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 генералам

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинения директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 19 генералам российских специальных служб "в разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013–2014 годах".

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