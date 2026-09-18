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Аргументы и Факты

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Российские войска поразили логистический центр «Новой почты» под Одессой

Российские войска поразили логистический центр «Новой почты» под Одессой

Министерство обороны России сообщило об ударе по портовой инфраструктуре и складским помещениям, задействованным в логистической цепочке поставок для Вооруженных сил Украины.

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