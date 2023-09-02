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UFC Fight Night 226: Спивак против Гана. Начало основного карда в 22:00

Сегодня в Париже (Франция) состоится турнир UFC Fight Night 226, в главном событии которого пройдет бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком.

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