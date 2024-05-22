Политика как он...
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Политика как она есть

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В Киеве Анналене Бербок вручили орден Ярослава Мудрого и немцам это нравится! В канцлеры прочат

В Киеве Анналене Бербок вручили орден Ярослава Мудрого и немцам это нравится! В канцлеры прочат

А мне за Ярослава Мудрого обидно. Он с небес, небось, как на сумасшествие, на то, что в Киеве нынче происходит, смотрит.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Понавручают в героиновом угаре, а потом будут пытаться сообразить - что это было???
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7 час.
АБ
Алексей Белоусов
Орденом. Я. МУДРОГО самую ТУПУЮ немку...
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2 час.
AP
Andrej Popp
Тут вообще парадокс на парадоксе. Еврей-ФАШИСТ сегодня командует бандеровцами, которые когда-то самозабвенно резали евреев. Внучка гитлеровского енерала-нациста получает орден от ЕВРЕЯ, предков которого её дед травил в газовых камерах. Израиль стал ФАШИСТСКИМ государством. Да кто мог бы подумать о подобном всего пару лет назад ???
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1 час.

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