В Киеве Анналене Бербок вручили орден Ярослава Мудрого и немцам это нравится! В канцлеры прочат

Понавручают в героиновом угаре, а потом будут пытаться сообразить - что это было???

AP

Andrej Popp

Тут вообще парадокс на парадоксе. Еврей-ФАШИСТ сегодня командует бандеровцами, которые когда-то самозабвенно резали евреев. Внучка гитлеровского енерала-нациста получает орден от ЕВРЕЯ, предков которого её дед травил в газовых камерах. Израиль стал ФАШИСТСКИМ государством. Да кто мог бы подумать о подобном всего пару лет назад ???