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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тревор Ариза об отношении к Дуайту Ховарду: «Он слишком много придуривался. Это не ассоциируется с величием»

Чемпион НБА 2009 года Тревор Ариза объяснил почему, как он считает, его экс-одноклубник Дуайт Ховард не получил в лиге того признания, которое заслужил своей игрой.

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