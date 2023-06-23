В Хакасии участковые уполномоченные помогли человеку, который потерял сознание у себя дома

В дежурную часть полиции г. Черногорска поступило сообщение о том, что жильцам одного из многоэтажных домов по улице Генерала Тихонова нужна помощь полиции.
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