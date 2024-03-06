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Объятия делают женщин счастливыми

Объятия делают женщин счастливыми. К такому выводу пришли американские учёные. К исследованию привлекли женщин в возрасте от 18 до 72 лет, 75% которых состояли в длительных отношениях – либо были замужем, либо имели постоянных партнеров.

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