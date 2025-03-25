«Вот дурак, куда ты лез!»: боец раскрыл новые детали операции «Поток»

25 мар 2025 в 00:00 Автор: Павел Воробьев Россия Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ярослав с позывным Купол В марте 2025 года ВС РФ для прорыва обороны ВСУ в Судже провели уникальную операцию — проникли в тыл противника по трубе газопровода.