«Вот дурак, куда ты лез!»: боец раскрыл новые детали операции «Поток»

25 мар 2025 в 00:00 Автор: Павел Воробьев Россия Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ярослав с позывным Купол В марте 2025 года ВС РФ для прорыва обороны ВСУ в Судже провели уникальную операцию — проникли в тыл противника по трубе газопровода.
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