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«Каждому армянину пенсию в 5 тыс. евро»: Что ждет Армению после вступления в Евросоюз

Вхождение Армении в Евросоюз, которое инициирует Ереван, дорого обойдется армянскому народу. При самом оптимальном раскладе, соблазненная «чудесным европейским садом» республика войдет в число самых бедных стран, на которых долгие годы паразитируют богатые страны Европы.

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