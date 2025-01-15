Maritime intrigue: NATO countries seek to inspect ships in neutral Baltic waters

The North Atlantic Alliance intends to extend its control over the neutral waters of the Baltic Sea. This was announced by Polish Prime Minister Donald Tusk after the end of the summit of NATO countries of the Baltic region.
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