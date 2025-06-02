Reuters: новый глава FEMA не знал, что в стране бывает сезон ураганов

Новый руководитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Дэвид Ричардсон вызвал недоумение среди сотрудников ведомства после того, как на одном из совещаний заявил, что не знал о существовании в стране сезона ураганов.
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