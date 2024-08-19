Парадокс Соломона: почему решать чужие проблемы легче чем свои?

Паралокс Соломона это феномен в психологии, который заключается в способности индивида мыслить рационально, последовательно и эффективно, когда нужно дать совет кому-то другому, при этом здравый смысл улетучивается в ситуации, когда необходимо принять грамотное решение в собственной жизни.