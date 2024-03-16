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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Губернатор Гладков: «Торговые центры Белгорода не будут работать 17 и 18 марта»

Губернатор Гладков: «Торговые центры Белгорода не будут работать 17 и 18 марта»

БЕЛГОРОД, 16 марта, ФедералПресс. Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. После субботней атаки реактивными снарядами системы залпового огня «Вампир» в столице региона есть погибшие и раненые.

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