Губернатор Гладков: «Торговые центры Белгорода не будут работать 17 и 18 марта»

БЕЛГОРОД, 16 марта, ФедералПресс. Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. После субботней атаки реактивными снарядами системы залпового огня «Вампир» в столице региона есть погибшие и раненые.
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