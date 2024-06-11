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Адвокат генерала Попова допустил его возвращение на СВО для приостановки дела

Адвокат генерала Попова допустил его возвращение на СВО для приостановки дела

Для этого непосредственный командир обвиняемого должен обратиться к военному следствию, рассказал защитникУголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова, если он вернется в зону СВО.

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