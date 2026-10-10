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Суд признал незаконным разрыв Финляндией контракта с Россией по АЭС

Суд признал незаконным разрыв Финляндией контракта с Россией по АЭС

Международный арбитражный суд при Международной торговой палате признал незаконным односторонний разрыв Финляндией контракта с Россией по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

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