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Спички - не игрушка

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Бункер не спас: «Русская супербомба» выкосила батальон противника

Бункер не спас: «Русская супербомба» выкосила батальон противника

В чем секрет новейшего оружия, которое достает противника из-под земли Более 300 солдат и офицеров ВСУ было уничтожено с помощью объемно-детонирующей бомбы, которую американцы ради пропагандистского эффекта называют «вакуумной».

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