ФИФА открыла дело из-за политического баннера сборной Аргентины и поведения игроков после финала ЧМ

ФИФА открыла дисциплинарное производство против Ассоциации футбола Аргентины за демонстрацию игроками национальной команды баннера с фразой о Фолклендских (Мальвинских) островах на поле после победы над сборной Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026, приводит сообщение ФИФА журналист Sky Роб Харрис в соцсети X.