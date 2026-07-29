НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

11 подписчиков

ФИФА открыла дело из-за политического баннера сборной Аргентины и поведения игроков после финала ЧМ

ФИФА открыла дисциплинарное производство против Ассоциации футбола Аргентины за демонстрацию игроками национальной команды баннера с фразой о Фолклендских (Мальвинских) островах на поле после победы над сборной Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026, приводит сообщение ФИФА журналист Sky Роб Харрис в соцсети X.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии