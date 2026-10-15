Прежде чем мы продолжим разбирать ОШ, реальных и смоделированных, давайте немного разберемся, откуда и как появляется эта Шкура (ослиная) и как она крепнет.
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