Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-главком НАТО заявил о катастрофическом дефиците ракет для Patriot в ВСУ

Экс-главком НАТО заявил о катастрофическом дефиците ракет для Patriot в ВСУ

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что на каждые 27 баллистических ракет, запущенных по Украине, приходится лишь один перехватчик для систем Patriot.

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