В Омске загорелись магазин и кафе. Как сообщили «Новостям Омска» подписчики, огнем оказалось охвачено здание на улице 12 Декабря в Старом Кировске.
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В Омске загорелись магазин и кафе. Как сообщили «Новостям Омска» подписчики, огнем оказалось охвачено здание на улице 12 Декабря в Старом Кировске.
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