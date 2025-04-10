Кино: Почему ушёл из кино в похоронное бюро «Финист – Ясный сокол», и Как живет после борьбы за жизнь Вячеслав Воскресенский в свои 72

Он впервые вышел на театральную сцену ещё в детстве и сразу понял, чем хочет заниматься всю жизнь. Первая же роль в кино принесла актёру славу и всенародную любовь, но за ярким дебютом последовали годы поиска, тяжёлых решений и борьбы за право на обычную жизнь.
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