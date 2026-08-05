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Аргументы недели

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Российские войска получили новейшие зенитные беспилотники

Российские войска получили новейшие зенитные беспилотники

Армия России получила на вооружение специализированные беспилотники-ищейки, предназначенные для обнаружения систем противовоздушной обороны (ПВО) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противника.

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