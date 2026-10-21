Лето 1942 года выдалось особенно тяжёлым на южном направлении. После харьковской катастрофы фронт трещал, а накатывающаяся волна немецкой бронетехники, казалось, не встретит серьёзного сопротивления.
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