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В Хакасии сотрудники полиции, спасатели и сельчане нашли потерявшегося в тайге 17-летнего парня

В Хакасии сотрудники полиции, спасатели и сельчане нашли потерявшегося в тайге 17-летнего парня

В минувшую субботу, 26 июня, на пульт дежурной части ОМВД России по Ширинскому району поступило сообщение о том, что около 13 часов в лесном массиве, расположенном в двенадцати километрах от таёжного села Коммунар, потерялся парень по имени Алексей.

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