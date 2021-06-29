В Хакасии сотрудники полиции, спасатели и сельчане нашли потерявшегося в тайге 17-летнего парня

В минувшую субботу, 26 июня, на пульт дежурной части ОМВД России по Ширинскому району поступило сообщение о том, что около 13 часов в лесном массиве, расположенном в двенадцати километрах от таёжного села Коммунар, потерялся парень по имени Алексей.