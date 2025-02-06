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Концерт «Нью-йоркский джаз 50-х — 60-х годов» в историческом особняке на Волхонке

Концерт «Нью-йоркский джаз 50-х — 60-х годов» в историческом особняке на Волхонке

В живописном особняке на Волхонке выступит известный московский джазовый певец Антон Ярославский. Его бархатный баритон перенесёт слушателей в Нью-Йорк времён Рэя Чарльза, Тони Беннетта, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд.

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