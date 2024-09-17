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10 человек спасли при пожаре в Алматинской области

10 человек спасли при пожаре в Алматинской области

В Алматинской области во время пожара были спасены 10 человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в микрорайоне Жулдыз, в Конаеве, на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошло возгорание квартиры и балкона.

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