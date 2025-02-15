Подразделение БПЛА уничтожило американский бронетранспортер М-113 в Донбассе

Минобороны РФ Военные подразделения беспилотников отдельного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО выявили и уничтожили американский БТР М-113 и украинских боевиков на дзержинском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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