Российские подразделения перерезали трассу Селидово – Цукурино

Будни мужчин. Все что нам интересно

Бойцы российской группировки «Центр» добились новых успехов на Покровском направлении в ДНР. Они смогли перерезать дорогу, соединяющую населенные пункты Селидово и Цукурино, и в настоящее время проводят маневр по охвату Горняка.