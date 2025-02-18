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SPLETNIK

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"О "чате миллионеров" слышу впервые". Ксения Собчак высказалась о своём бывшем возлюбленном Умаре Джабраилове

"О "чате миллионеров" слышу впервые". Ксения Собчак высказалась о своём бывшем возлюбленном Умаре Джабраилове

Ксения Собчак в своём телеграм-канале прокомментировала слова своего экс-возлюбленного, бизнесмена Умара Джабраилова, который заявил, что она состоит в его "бизнес-чате миллионеров", куда он продаёт доступ за 1990 рублей.

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