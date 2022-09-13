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Два Мохаммеда обменялись голами. «Ливерпуль» выручил Жоэль Матип на 89-й минуте

Два Мохаммеда обменялись голами. «Ливерпуль» выручил Жоэль Матип на 89-й минуте

«Ливерпуль» в родных стенах взял верх над «Аяксом» со счётом 2:1. В составах обеих команд отличились тёзки - Мохаммед Салах и МохаммедКудус соответственно.

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