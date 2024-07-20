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«Милан» и Камарда подписали контракт до 2027-го. Форвард – самый юный дебютант в истории Серии А

«Милан» и Камарда подписали контракт до 2027-го. Форвард – самый юный дебютант в истории Серии А

Клуб заключил соглашение с 16-летним форвардом сроком до 30 июня 2027 года.  В ноябре 2023 года Франческо стал самым молодым игроком в истории Серии А – на тот момент форварду «россонери» было 15 лет и 260 дней.

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