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Что нас ждёт после выборов в Госдуму 2026 года, ЖКХ, техсбор и бюджет

Что нас ждёт после выборов в Госдуму 2026 года, ЖКХ, техсбор и бюджет

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Почти сразу после голосования россияне войдут в период заранее утверждённых экономических изменений.

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