Bloomberg: в 15-м пакете санкций ЕС против России продлили исключение для Словакии

Страна сможет торговать продуктами из российской нефти В планируемом пакете санкций Евросоюза против России присутствует пункт о продлении исключения для Словакии, чтобы она могла до июня торговать нефтепродуктами из российской нефти, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.