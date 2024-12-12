Bloomberg: в 15-м пакете санкций ЕС против России продлили исключение для Словакии

Страна сможет торговать продуктами из российской нефти В планируемом пакете санкций Евросоюза против России присутствует пункт о продлении исключения для Словакии, чтобы она могла до июня торговать нефтепродуктами из российской нефти, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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