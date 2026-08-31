Ситуация вокруг Ирана развивается не по лучшему сценарию – Песков

Обстановка, сложившаяся на сегодняшний день в связи с конфликтом США и Ирана, будет обсуждаться в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Бишкеке 1 сентября, проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.