Ситуация вокруг Ирана развивается не по лучшему сценарию – Песков

Обстановка, сложившаяся на сегодняшний день в связи с конфликтом США и Ирана, будет обсуждаться в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Бишкеке 1 сентября, проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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