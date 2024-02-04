Global Look Press/Xinhua/Zhao Dingzhe В Евросоюзе созданием образа России как врага стремятся отвлечь внимание от экономических проблем, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии