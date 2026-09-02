Культурные мероприятия в Москве 2 сентября: выставки, кинопоказы, концерты и лекции

Афиша на 2 сентября в Москве: выставка "Азбука скульптуры", кинопоказ "Кофе и сигареты", джазовый концерт, подъём на смотровую башню в "Коломенском", лекция о кастинг-директорах, "Шахматный сквер" у "Метрополя" и танцевальный фитнес.