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Зарплата в полиции: какая установлена по состоянию на 2020 год

Зарплата в полиции: какая установлена по состоянию на 2020 год

Должностное лицо, которое работает в полиции, получает денежное довольствие в сроки, на условиях и в размере, регламентированных действующими правовыми актами.

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