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FiNE NEWS

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США разрабатывают комплекс мер для мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил Кушнер

США разрабатывают комплекс мер для мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил Кушнер

США ведут работу по формированию так называемого «мирного пакета» в отношении ситуации на Украине. Об этом заявил советник Белого дома Джаред Кушнер.

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