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МИД Британии заявил об обеспокоенности в связи с возможной операцией в Рафахе

МИД Британии заявил об обеспокоенности в связи с возможной операцией в Рафахе

Руководитель внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон обратил внимание на то, что власти беспокоят планы израильских Вооружённых сил начать штурмовать населённый пункт Рафах в южной части сектора Газа.

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