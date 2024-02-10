МИД Британии заявил об обеспокоенности в связи с возможной операцией в Рафахе

Руководитель внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон обратил внимание на то, что власти беспокоят планы израильских Вооружённых сил начать штурмовать населённый пункт Рафах в южной части сектора Газа.
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