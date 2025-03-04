Меган теперь больше не Маркл: супруга принца Гарри взяла новую фамилию

Фанаты королевской семьи шокированы поведением Меган и ее мужа. Меган Маркл готова на все ради рекламы своего кулинарного шоу LEGION-MEDIAМеган Маркл потрясла британцев новым заявлением, которое сделала в ходе рекламной компании своего нового телешоу «С любовью, Меган» — об этом сообщило издание Us Magazine.
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